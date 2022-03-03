Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования Фото: globallookpress.com
В ходе расследований были обнаружены данные московской антидопинговой лаборатории, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, предоставленных спортсменами в 2012 и 2013 годах.
Спортсмены были проинформированы о случаях нарушения и были временно отстранены до разрешения вопроса.
Также отмечается, что тяжелоатлет Феликс Халибеков был дисквалифицирован до 7 октября 2022 года. Его обвинили в употреблении допинга в 2020 году.