Шесть российских тяжелоатлетов обвиняются в нарушении антидопинговых правил

Российские тяжелоатлеты Александр Иванов, Дмитрий Клоков, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Ольга Зубова и Апти Аухадов временно отстранены в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA).

В ходе расследований были обнаружены данные московской антидопинговой лаборатории, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, предоставленных спортсменами в 2012 и 2013 годах.

Спортсмены были проинформированы о случаях нарушения и были временно отстранены до разрешения вопроса.

Также отмечается, что тяжелоатлет Феликс Халибеков был дисквалифицирован до 7 октября 2022 года. Его обвинили в употреблении допинга в 2020 году.