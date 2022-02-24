Совет ФИДЕ рассмотрит вопрос проведения соревнований в России

Совет(ФИДЕ) намерен рассмотреть возможность отмены проведения всех запланированных официальных шахматных соревнований в России.

«Совет ФИДЕ выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением.

На своем внеочередном заседании Совет ФИДЕ рассмотрит проведение всех запланированных официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ в России.

Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter ФИДЕ.

C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я Всемирная шахматная олимпиада.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.