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    Совет ФИДЕ рассмотрит вопрос проведения соревнований в России

    Прочие Шахматы
    Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) намерен рассмотреть возможность отмены проведения всех запланированных официальных шахматных соревнований в России.

    ФИДЕ может отменить соревнования в России
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    ФИДЕ может отменить соревнования в России

    «Совет ФИДЕ выражает серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением.

    На своем внеочередном заседании Совет ФИДЕ рассмотрит проведение всех запланированных официальных шахматных соревнований и мероприятий ФИДЕ в России.

    Будут проведены консультации с федерациями-членами и ответственными комиссиями ФИДЕ для принятия наиболее подходящего решения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter ФИДЕ.

    C 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве должна пройти 44-я Всемирная шахматная олимпиада.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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