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    Большунов: Клебо можно уже перестать тренироваться, и ехать на Олимпиаду брать золото

    Прочие Лыжи
    Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал свое выступление на многодневке «Тур де Ски».

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    В заключительной гонке — масс-старте в гору свободным стилем — Большунов стал 7-м. Россиянин стал вторым в общем зачете, победил норвежец Йоханнес Клебо.

    «Отставание отыгрываемо, но не с таким состоянием и не с таким Йоханнесом.

    Он сейчас в такой форме, думаю, что ему на данный момент можно уже перестать тренироваться, и поехать просто на Олимпийские игры, и там уже брать свое.

    Форма у него настолько хорошая, что он обыгрывает в каждой гонке нас.

    В Пекин приедет другой Большунов? Увидим через месяц. Ждать осталось недолго

    Лучше выиграть на Олимпиаде? Согласен, посмотрим, кто на что на самом деле способен. У Клэбо сейчас форма настолько хорошая, что очень сложно с ним что-то делать.

    Лыжи сегодня хорошо работали. Сегодня очень тепло, снег мокрый. Сервисмены постарались, и во время гонки лыжи работали отлично», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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