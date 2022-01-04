Большунов: Клебо можно уже перестать тренироваться, и ехать на Олимпиаду брать золото

Чемпион мира по лыжным гонкампрокомментировал свое выступление на многодневке

В заключительной гонке — масс-старте в гору свободным стилем — Большунов стал 7-м. Россиянин стал вторым в общем зачете, победил норвежец Йоханнес Клебо.

«Отставание отыгрываемо, но не с таким состоянием и не с таким Йоханнесом.

Он сейчас в такой форме, думаю, что ему на данный момент можно уже перестать тренироваться, и поехать просто на Олимпийские игры, и там уже брать свое.

Форма у него настолько хорошая, что он обыгрывает в каждой гонке нас.

В Пекин приедет другой Большунов? Увидим через месяц. Ждать осталось недолго

Лучше выиграть на Олимпиаде? Согласен, посмотрим, кто на что на самом деле способен. У Клэбо сейчас форма настолько хорошая, что очень сложно с ним что-то делать.

Лыжи сегодня хорошо работали. Сегодня очень тепло, снег мокрый. Сервисмены постарались, и во время гонки лыжи работали отлично», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».