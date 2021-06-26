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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии

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    Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Штирии.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второй результат показал Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

    Отметим, что в завтрашней гонке Боттас будет стартовать пятым, поскольку ранее был оштрафован на три позиции.

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м. Его напарник Мик Шумахер показал 19-й результат.

    Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.03,841
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,194
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,226
    4. Ландо Норрис («Макларен») +0,279
    5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,327
    6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,395
    7. Шарль Леклер («Феррари») +0,631
    8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,673
    9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,733
    10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,867.

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.04,671
    12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.04,800
    13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.04,808
    14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.04,875
    15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.04,913.

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,175
    17. Эстебан Окон («Альпин») — 1.05,217
    18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,429
    19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.06,041
    20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.06,192.

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