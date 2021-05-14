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    Россиянки завоевали золото и серебро ЧЕ в прыжках в воду с вышки

    Прочие Плавание
    Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

    Анна Конаныхина
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    Анна Конаныхина

    По сумме пяти прыжков Конаныхина набрала 365,25 балла.

    Второе место заняла россиянка Юлия Тимошинина — 329,20 балла. На третьем месте — британка Андреа Спендолини (326,60).

    Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

    На недавнем Кубке мира 2021 года, который прошел в Токио, 17-летняя Анна Конаныхина стала девятой в финале прыжков с вышки, набрав 291,75 балла и завоевав олимпийскую лицензию для нашей сборной.

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