Россиянки завоевали золото и серебро ЧЕ в прыжках в воду с вышки

Российская прыгунья в водузавоевала золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС

По сумме пяти прыжков Конаныхина набрала 365,25 балла.

Второе место заняла россиянка Юлия Тимошинина — 329,20 балла. На третьем месте — британка Андреа Спендолини (326,60).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

На недавнем Кубке мира 2021 года, который прошел в Токио, 17-летняя Анна Конаныхина стала девятой в финале прыжков с вышки, набрав 291,75 балла и завоевав олимпийскую лицензию для нашей сборной.