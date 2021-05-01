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    Ферстаппен стал первым на третьей практике Гран-при Португалии

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    На Международном автодроме Алгарве завершилась третья практика Гран-при Португалии.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Ее победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Второе место у Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес». Тройку замкнул партнер британца Валттери Боттас.

    Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал худший результат.

    Формула-1. Гран-при Португалии. Третья практика

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.18,489
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,236
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,331
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,351
    5. Эстебан Окон («Альпин») +0,371
    6. Шарль Леклер («Феррари») +0,512
    7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,561
    8. Ландо Норрис («Макларен») +0,783
    9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,885
    10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,926
    11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,996
    12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,093
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,099
    14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,460
    15. Мик Шумахер («Хаас») +1,544
    16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,601
    17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,638
    18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,725
    19. Николас Латифи («Уильямс») +2,192
    20. Никита Мазепин («Хаас») +2,201.

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