Ферстаппен стал первым на третьей практике Гран-при Португалии

Ее победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Второе место у Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес». Тройку замкнул партнер британца Валттери Боттас.
Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал худший результат.
Формула-1. Гран-при Португалии. Третья практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.18,489
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,236
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,331
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,351
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,371
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,512
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,561
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,783
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,885
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,926
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,996
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,093
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,099
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,460
15. Мик Шумахер («Хаас») +1,544
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,601
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,638
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,725
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,192
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,201.