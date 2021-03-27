Жулин назвал Мишина тренером-феноменом фигурного катания

Российский тренеррассказал как поздравил своего коллегус успешным выступлением его подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

Напомним, что, благодаря подопечным Мишина, Михаилу Коляде и Евгению Семененко, Россия получила возможность выставить трех фигуристов на Олимпиаду в Пекине.

Помимо этого другая ученица Мишина 24-летняя Елизавета Туктамышева выиграла на чемпионате мира в Стокгольме серебряную медаль.

«Буквально только что поздравил его с успешным выступлением его учеников, и сказал, что он просто феномен.

В женском катании Лиза показала совершенно фантастический результат, чистейшие прокаты у Семененко, и Миша Коляда возрожден.

В шутку спросил у него — будете работать над пятью четверными? Конечно, будет, но всему свое время.

Мишин — умнейший человек, и он понимает, что чтобы бороться с сильными мира сего сегодня нужно иметь четыре четверных, и не обязательно разных — это уже норма.

[Натан] Чен сегодня сделал пять, и я рад, что видел это живьем», — сказал Жулин ТАСС.

Напомним, что 27 марта американец Нейтан Чен в третий раз в чемпионом мира, а серебро и бронза достались Юме Кагияме и Юдзуру Ханю.