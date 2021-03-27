ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаЖажда к победам. Щербакова, Туктамышева и Трусова забрали весь пьедестал на чемпионате мира
  • 18:52
    • Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией
  • 17:04
    • Чен завоевал золото ЧМ-2021, россияне обеспечили максимальную квоту на ОИ-2022
  • 19:41
    • «Локомотив» в овертайме дожал ЦСКА и сравнял счет в серии
  • 19:26
    • Ферстаппен — победитель Гран-при Бахрейна
  • 16:00
    • Оздоев и Жемалетдинов сыграют со Словенией с первых минут
    Все новости спорта

    Жулин назвал Мишина тренером-феноменом фигурного катания

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Олимпизм Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российский тренер Александр Жулин рассказал как поздравил своего коллегу Алексея Мишина с успешным выступлением его подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

    Алексей Мишин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Мишин

    Напомним, что, благодаря подопечным Мишина, Михаилу Коляде и Евгению Семененко, Россия получила возможность выставить трех фигуристов на Олимпиаду в Пекине.

    Помимо этого другая ученица Мишина 24-летняя Елизавета Туктамышева выиграла на чемпионате мира в Стокгольме серебряную медаль.

    «Буквально только что поздравил его с успешным выступлением его учеников, и сказал, что он просто феномен.

    В женском катании Лиза показала совершенно фантастический результат, чистейшие прокаты у Семененко, и Миша Коляда возрожден.

    В шутку спросил у него — будете работать над пятью четверными? Конечно, будет, но всему свое время.

    Мишин — умнейший человек, и он понимает, что чтобы бороться с сильными мира сего сегодня нужно иметь четыре четверных, и не обязательно разных — это уже норма.

    [Натан] Чен сегодня сделал пять, и я рад, что видел это живьем», — сказал Жулин ТАСС.

    Напомним, что 27 марта американец Нейтан Чен в третий раз в чемпионом мира, а серебро и бронза достались Юме Кагияме и Юдзуру Ханю.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Португалия выиграть на поле Сербии?
  • Сербия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Уайт сделал работу над ошибками
  • Поветкин — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Хорватия проведет продуктивный второй тайм?
  • Хорватия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Поветкин — Уайт
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Словакия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Каймановы острова — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному