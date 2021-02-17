Драчев: Сегодня Халили сделал шаг в будущее

«Прекрасное выступление в его исполнении. Важно, что он справился со стрельбой. Все очень переживали за Логинова и Елисеева, но мы видим, что молодежь тоже творит чудеса.
Сегодня он сделал шаг в будущее. Возможно, это будет один из тех спортсменов, который в будущем представит наш флаг на олимпийских играх и чемпионате мира», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».
Также Драчев отметил, что от Логинова и Елисеева ожидал большего.
«Конечно, все ждут большего от них. Сказывается много факторов: нагрузка, психологическая усталость.
Отсутствие медалей давит на спортсменов. Все выступили в свою силу. Результат Карима сегодня — звоночек нашим тренерам», — добавил Драчев.
Евгений Гараничев занял 16-е место, Александр Логинов — 29-й, он проиграл лидеру Стурла Легрейду больше четырех минут.