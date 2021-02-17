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    Драчев: Сегодня Халили сделал шаг в будущее

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    Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление Карима Халили, который занял 6-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

    Карим Халили
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    Карим Халили

    «Прекрасное выступление в его исполнении. Важно, что он справился со стрельбой. Все очень переживали за Логинова и Елисеева, но мы видим, что молодежь тоже творит чудеса.

    Сегодня он сделал шаг в будущее. Возможно, это будет один из тех спортсменов, который в будущем представит наш флаг на олимпийских играх и чемпионате мира», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».

    Также Драчев отметил, что от Логинова и Елисеева ожидал большего.

    «Конечно, все ждут большего от них. Сказывается много факторов: нагрузка, психологическая усталость.

    Отсутствие медалей давит на спортсменов. Все выступили в свою силу. Результат Карима сегодня — звоночек нашим тренерам», — добавил Драчев.

    Евгений Гараничев занял 16-е место, Александр Логинов — 29-й, он проиграл лидеру Стурла Легрейду больше четырех минут.

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