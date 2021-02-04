Хэмилтон договорился с «Мерседесом» о контракте

Команда Формулы-1договорилась с семикратным чемпионом мираоб условиях нового контракта.

Как сообщает F1-Insider, британский гонщик подпишет однолетнее соглашение с возможностью продления на еще один год.

Льюис заработает 40 миллион евро, как и в прошлом году, но в то же время он получил права продать два рекламных места на шлеме и комбинезоне. Кроме того, Хэмилтон получит право вето при выборе напарника.

Официально о договоре с Хэмилтоном «Мерседес» объявит в ближайшее время. Напомним, что 36-летний британец оставался без контракта после завершения чемпионата-2020.

В завершившемся сезоне Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1», повторив достижение Михаэля Шумахера. Кроме того, он побил рекорд немца по числу побед на этапах Гран-при. В настоящий момент в его активе 95 выигранных гонок.

Первая гонка нового сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта.