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    Хэмилтон договорился с «Мерседесом» о контракте

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Команда Формулы-1 «Мерседес» договорилась с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном об условиях нового контракта.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Как сообщает F1-Insider, британский гонщик подпишет однолетнее соглашение с возможностью продления на еще один год.

    Льюис заработает 40 миллион евро, как и в прошлом году, но в то же время он получил права продать два рекламных места на шлеме и комбинезоне. Кроме того, Хэмилтон получит право вето при выборе напарника.

    Официально о договоре с Хэмилтоном «Мерседес» объявит в ближайшее время. Напомним, что 36-летний британец оставался без контракта после завершения чемпионата-2020.

    В завершившемся сезоне Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1», повторив достижение Михаэля Шумахера. Кроме того, он побил рекорд немца по числу побед на этапах Гран-при. В настоящий момент в его активе 95 выигранных гонок.

    Первая гонка нового сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна пройдет 28 марта.

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