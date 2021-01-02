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    Чудинов: Рад тому, что саночникам удалось прервать безмедальную серию

    Прочие Скелетон
    Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил выступление российских саночников на этапе Кубка мира в Германии.

    Роман Репилов
    Роман Репилов

    Напомним, что в субботу российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Германии, по сумме двух попыток уступив немцу Феликсу Лоху 0,285 секунды.

    «Очень рад тому, что нашим спортсменам сегодня удалось прервать безмедальную серию из двух этапов.

    Но после сегодняшней гонки у меня остается чувство легкой досады из-за Семена (Павличенко), который из-за ошибок не сумел побороться за медали на отлично настроенном под эту трассу инвентаре.

    У него все сегодня было, чтобы бороться за награды. Нельзя исключать того, что Павличенко уже сейчас думает больше о чемпионате мира, который пройдет здесь в конце месяца.

    Очень хороший дебют получился у молодого Павла Репилова, 11-е место на первых в своей карьере взрослых стартах для 18-летнего парня можно назвать успехом.

    Завтра состоятся женские старты и эстафета. Надеюсь, что медаль Романа Репилова не будет единственной для нашей команды», — цитирует Чудинова ТАСС.

    Добавим, что Семен Павличенко (+0,774) занял пятое место, Павел Репилов (+1,171) стал 11-м, а Александр Горбацевич (+1,391) расположился на 19-й строчке. 0

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