Гасли продлил контракт с «Альфа Таури»

Французский пилотпродлил контракт с командой Формулы-1на следующий 2021.

Об этом сообщает пресс-служба «Альфа Таури».

«Я очень рад продолжить свою работу с "Альфа Таури"! Этот год складывается очень хорошо, мы на пути к самому успешному сезону в истории команды. Чувствую, что мы сумели воспользоваться каждой возможностью, которая нам предоставлялась, а победа в Монце стала для меня особенным моментом. Сделаю все возможное, что продвинуть команду как можно дальше. С нетерпением жду нового вызова», — цитирует Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

24-летний Гасли занимает девятое место в общем зачете нынешнего сезона, имея в своем активе 63 очка.

Напомним, его напарником по команде является россиянин Даниил Квят. 0