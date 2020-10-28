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    Гасли продлил контракт с «Альфа Таури»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Французский пилот Пьер Гасли продлил контракт с командой Формулы-1 «Альфа Таури» на следующий 2021.

    Пьер Гасли
    Пьер Гасли

    Об этом сообщает пресс-служба «Альфа Таури».

    «Я очень рад продолжить свою работу с "Альфа Таури"! Этот год складывается очень хорошо, мы на пути к самому успешному сезону в истории команды. Чувствую, что мы сумели воспользоваться каждой возможностью, которая нам предоставлялась, а победа в Монце стала для меня особенным моментом. Сделаю все возможное, что продвинуть команду как можно дальше. С нетерпением жду нового вызова», — цитирует Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

    24-летний Гасли занимает девятое место в общем зачете нынешнего сезона, имея в своем активе 63 очка.

    Напомним, его напарником по команде является россиянин Даниил Квят. 0

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