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    Боттас — победитель Гран-при Австрии

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в Шпильберге завершилась гонка первого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вслед за которым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, но из-за штрафа в итоговом протоколе он стал лишь четвертым.

    Второе место в итоге досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

    Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не добрался до финиша, сойдя с трассы на последних кругах гонки.

    Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка

    1. Валттери Боттас («Мерседес»)
    2. Шарль Леклер («Феррари») +2,700
    3. Ландо Норрис («Макларен») +5,491
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,689
    5. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +8,903
    6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +15,092
    7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +16,682
    8. Эстебан Окон («Рено») +17,456
    9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +21,146
    10. Себастьян Феттель («Феррари») +25,545
    11. Николас Латифи («Уильямс») +31,650
    12. Даниил Квят («Альфа Таури») — сход
    13. Александер Албон («Ред Булл») — сход
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сход
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — сход
    16. Ромен Грожан («Хаас») — сход
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход
    18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход
    19. Даниэль Риккардо («Рено») — сход
    20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход. 0

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