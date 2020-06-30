Сироткин останется резервным пилотом «Рено»

Российский гонщикостанется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года, сообщает пресс-служба команды.

В 2018 году 24-летний россиянин был основным пилотом «Уильямса» и провел 21 гонку в Формуле-1.

«Рад вернуться на должность резервного пилота "Рено". Я очень хорошо знаю команду, потому что был с ней весь сезон 2019 года. Понимаю, что для команды важно иметь гонщика, готового сразу пополнить команду, если появится такая необходимость, особенно с учетом нынешней ситуации в мире.

Я буду готов вновь сесть в болид Формулы-1. С нетерпением жду встречи со своими друзьями в "Рено" в ближайшее время», — заявил Сироткин.

Ранее соревнования в Формуле-1 были отложены из-за пандемии коронавируса. 0