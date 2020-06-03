СМИ: Алонсо может подписать контракт с «Рено»

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» испанский гонщикподпишет контракт с «Рено» на сезоны 2021 и 2022 года, после чего займет место в руководстве французской команды, сообщает F1-insider.

Однако этому проекту может помешать Себастьян Феттель, который может дать согласие на подписание соглашения с «Рено».

Ранее руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил, что Алонсо является одним из кандидатов на место пилота, отметив, что у команды есть еще несколько хороших вариантов.

Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018. В январе 38-летний гонщик, который также является двукратным победителем «24 часов Ле-Мана», дебютировал в ралли-марафоне «Дакар», заняв 13-е место в зачете внедорожников. 0