СМИ: Алонсо может подписать контракт с «Рено»

Фернандо Алонсо
globallookpress.com
Однако этому проекту может помешать Себастьян Феттель, который может дать согласие на подписание соглашения с «Рено».
Ранее руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил, что Алонсо является одним из кандидатов на место пилота, отметив, что у команды есть еще несколько хороших вариантов.
Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018. В январе 38-летний гонщик, который также является двукратным победителем «24 часов Ле-Мана», дебютировал в ралли-марафоне «Дакар», заняв 13-е место в зачете внедорожников. 0