Ласицкене: Не хочется ради карьеры менять гражданство

Российская легкоатлеткарассказала о перспективах выступить на Олимпиаде в Токио.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту признала, что трудно готовиться к Олимпийским играм, не зная точно получат ли российские спортсмены право выступить в Токио.

«С российскими легкоатлетами ничего не понятно уже пять лет. Наверное, я поверю в то, что выступлю на Олимпиаде, только выходя на квалификацию Игр.

Поэтому моя задача продолжать тренироваться и не забивать голову плохими мыслями. Я буду до конца отстаивать свое право выступить в Токио. Повторения Рио совершенно не хочется.

Я люблю то, чем занимаюсь, так что дискомфорта не испытываю. И у меня не бывает подобных мыслей, продолжать карьеру или завершать ее.

Сменить гражданство, чтобы добиться успеха в профессии, которой посвятила жизнь? Карьера однажды закончится, а жизнь продолжится.

Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне не хочется ради всего этого менять гражданство.

Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать это именно так, а не иначе», — рассказала Ласицкене в интервью GQ.

Ласицкене пропустила в 2016 году Олимпиаду в Рио-де-Жанейро связи с временным отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики.

Мария становилась лучшей в прыжках в высоту на чемпионатах мира 2015, 2017 и 2019 годов в Пекине, Лондоне и Дохе. 0