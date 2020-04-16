ЧЕ по фигурному катанию в Минске перенесен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в июне
globallookpress.com
Об этом сообщил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко.
«Мы получили письмо президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, где сообщается о решении FIE об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь», — цитирует Шичко «Спорт-Экспресс».
Турнир должен был пройти с 16 по 21 июня. Большинство спортивных соревнований перенесены из-за пандемии коронавируса.
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