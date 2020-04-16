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    ЧЕ по фигурному катанию в Минске перенесен из-за коронавируса

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    Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти в Минске, перенесен на неопределенный срок.

    Турнир должен был пройти в июне
    Турнир должен был пройти в июне

    Об этом сообщил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко.

    «Мы получили письмо президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, где сообщается о решении FIE об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь», — цитирует Шичко «Спорт-Экспресс».

    Турнир должен был пройти с 16 по 21 июня. Большинство спортивных соревнований перенесены из-за пандемии коронавируса.

    По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания COVID-19. 0

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