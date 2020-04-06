Александр Емельяненко не считает Нурмагомедова трусом

Российский боец ММАотреагировал на критику в сторону чемпиона UFC, которого многие болельщики обвиняют в трусости после срыва боя с

«Людям заняться нечем, хотят мнение высказать. Больше скажу — один человек создает несколько аккаунтов в Instagram. С одного пишет, с другого сам себя поддерживает, с третьего поддерживает два предыдущих комментария. И у людей складывается мнение. Их легко ввести в заблуждение.

Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы России? Он же, по-моему, куда-то приехал, и его не впустили. Не помню, куда точно, не слежу за Хабибом. Где-то проскакивала такая новость.

Но причем тут Хабиб? Он прилетел, а его не пустили в Эмираты. Ну организуйте ему здесь бой. Все сидят, умничают. Всем нужны хлеб и зрелища. Вот лишили их зрелища, и теперь высказывают мнения. Когда спрашиваешь — почему ты так говоришь, они ссылаются на то, что это их мнение. А оно неаргументированное, оно никому не интересно, всем все равно», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс». 0