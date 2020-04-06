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    Александр Емельяненко не считает Нурмагомедова трусом

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    Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на критику в сторону чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которого многие болельщики обвиняют в трусости после срыва боя с Тони Фергюсоном.

    Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко

    «Людям заняться нечем, хотят мнение высказать. Больше скажу — один человек создает несколько аккаунтов в Instagram. С одного пишет, с другого сам себя поддерживает, с третьего поддерживает два предыдущих комментария. И у людей складывается мнение. Их легко ввести в заблуждение.

    Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы России? Он же, по-моему, куда-то приехал, и его не впустили. Не помню, куда точно, не слежу за Хабибом. Где-то проскакивала такая новость.

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