Бочарников выиграл золото на чемпионате Европы по биатлону

Сергей Бочарников
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Второе и третье места заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд и Сиверт Гутторм Баккен.
Лучший результат среди россиян показал Саид Халили, пришедший к финишу шестым. Матвей Елисеев стал седьмым, Никита Поршнев — восьмым. Эдуард Латыпов финишировал 12-м, а Кирилл Стрельцов — 14-м.
Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларуссия
Мужчины. Гонка преследования
1. Сергей Бочарников (Беларусия) — 35.03,9 (2 промаха)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +6,7 (2)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +23,9 (2)…
6. Саид Каримулла Халили (Россия) — +52,1 (3)
7. Матвей Елисеев (Россия) — +1.04,4 (5)
8. Никита Поршнев (Россия) — +1.14,8 (3) 0