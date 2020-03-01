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    Бочарников выиграл золото на чемпионате Европы по биатлону

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    Белорусский биатлонист Сергей Бочарников стал победителем гонки преследования на домашнем чемпионате Европы в Раубичах.

    Сергей Бочарников
    Сергей Бочарников

    Второе и третье места заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд и Сиверт Гутторм Баккен.

    Лучший результат среди россиян показал Саид Халили, пришедший к финишу шестым. Матвей Елисеев стал седьмым, Никита Поршнев — восьмым. Эдуард Латыпов финишировал 12-м, а Кирилл Стрельцов — 14-м.

    Чемпионат Европы по биатлону. Раубичи, Беларуссия
    Мужчины. Гонка преследования

    1. Сергей Бочарников (Беларусия) — 35.03,9 (2 промаха)
    2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +6,7 (2)
    3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +23,9 (2)…
    6. Саид Каримулла Халили (Россия) — +52,1 (3)
    7. Матвей Елисеев (Россия) — +1.04,4 (5)
    8. Никита Поршнев (Россия) — +1.14,8 (3) 0

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