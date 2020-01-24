Алиев завоевал золото ЧЕ-2020 по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро

Россиянинстал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию в мужском одиночном катании.

За произвольную программу российский фигурист, шедший вторым после короткой программы, получил от судей 184.44 балла и набрал по сумме двух прокатов 272.89 балла.

Второе место с результатом 246.74 балла занял еще один россиянин Артур Даниелян, занявший третье место в короткой программе.

Замкнул тройку призеров проходящего в австрийском Граце турнира представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71).

Лидировавший после короткой программы чех Михал Бржезина занял седьмое место (231.25).

Россиянин Александр Самарин показал десятый результат (220.43).

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Мужчины. Итог

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89

2. Артур Даниелян (Россия) — 246,74

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71

4. Даниэль Грассль (Италия) — 244,88

5. Маттео Риццо (Италия) — 237,01

6. Денис Васильев (Латвия) — 232,67...

10. Александр Самарин (Россия) — 220,43

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 184,44

2. Даниэль Грассль (Италия) — 168,27

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 163,94

4. Артур Даниелян (Россия) — 162,11

5. Маттео Риццо (Италия) — 157,94

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 154,68...

10. Александр Самарин (Россия) — 145,66 0