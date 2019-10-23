В США приняли «Закон Родченкова»

Палата представителей конгресса США приняла закон, устанавливающий наказание за использование допинга, сообщается в официальном Twitter Антидопингового агенства США.

Документ назван «Закон Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который на данный момент скрывается в США.

Согласно документу, Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели. Также законом предусмотрены штрафы до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга.

Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет. В документе указано, что он может применяться не только на территории США. 0