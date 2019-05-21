ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Эффект Зидана» пока не работаетБез терпения «Реал» не вернется к успехам с Зиданом или без
  • 09:12
    • СМИ: Симоне Индзаги готов возглавить «Ювентус»
  • 08:57
    • «Голден Стэйт» стал первым финалистом НБА
  • 08:43
    • СМИ: «Барселона» согласовала трансфер капитана «Аякса»
  • 08:27
    • «Атлетико» интересен защитник ЦСКА
  • 08:13
    • Умер трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Лауда
    Все новости спорта

    Умер трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Лауда

    Формула-1 Автоспорт
    В возрасте 70 лет скончался трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Ники Лауда, сообщает Motorsport.

    Ники Лауда
    Ники Лауда

    С середины прошлого года австриец имел серьезные проблемы со здоровьем, перенес пересадку легких и долго находился в больнице.

    «С огромным сожалением вынуждены сообщить, что Ники скончался в кругу своей семьи. Его мужество и прямолинейность, а также достижения навсегда останутся в истории. Это настоящий пример сильного человека для всех нас», — гласит заявление семьи.

    В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул за рулем болида «Феррари». Также он выигрывал чемпионат в 1977 (в составе «Феррари») и 1984 (в составе «Макларен»​) годах.

    В 2012 году он стал неисполнительным председателем «Мерседес» и был ключевой фигурой в многопрофильной команде вплоть до болезни в прошлом году. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Второе прощание Магрегора. Ждать ли возвращения?
  • 27/03/2019 в 13:17
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.83
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Германия и Финляндия не забросят много шайб
  • Финляндия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Сохранит ли Россия первое место после битвы со Швецией?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Канада или США — кто победит в хоккейной классике?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Арьен Роббен и Франк Рибери Футбол Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»С уходом двух вингеров в мюнхенском топ-клубе завершилась целая эпоха Вчера в 21:460
  • 19:56
    • Сборная Швеции вырвала победу у Латвии на ЧМ-2019
  • 16:54
    • «Краснодар» объявил об уходе двух легионеров
  • 16:24
    • Роналду хочет видеть Моуринью тренером «Ювентуса»
    Погба может покинуть команду Футбол Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньгиМанкунианцев без качественного усиления может ждать еще один сложный год Вчера в 14:210
  • Экспресс дня

  • Канада и Швеция сделают очередной шаг к плей-офф ЧМ
  • 2.67
    •
  • 01:00
    • «Осасуна» вернулась в Примеру
  • 00:47
    • Черевченко: Говорили, что со мной «Арсенал» будет играть в «автобус»
  • 00:34
    • Экс-наставник «Эстерсунда» возглавил «Брайтон»
    ЦСКА выиграл Евролигу в четвертый раз Баскетбол ЦСКА остановил европейский «Голден Стэйт» и вернулся на тронПобеда ЦСКА в Евролиге-2018/19 — в нашем обзоре прессы Вчера в 12:010
  • 15:42
    • Игрок из клуба ФНЛ провалил допинг-тест
  • 00:26
    • «Штутгарт» назвал имя нового главного тренера
  • 23:57
    • Италия по буллитам одолела Австрию и осталась в элите ЧМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон