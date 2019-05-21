Умер трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Лауда

В возрасте 70 лет скончался трехкратный чемпион мира, сообщает Motorsport.

С середины прошлого года австриец имел серьезные проблемы со здоровьем, перенес пересадку легких и долго находился в больнице.

«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что Ники скончался в кругу своей семьи. Его мужество и прямолинейность, а также достижения навсегда останутся в истории. Это настоящий пример сильного человека для всех нас», — гласит заявление семьи.

В 1975 году Лауда завоевал первый чемпионский титул за рулем болида «Феррари». Также он выигрывал чемпионат в 1977 (в составе «Феррари») и 1984 (в составе «Макларен»​) годах.

В 2012 году он стал неисполнительным председателем «Мерседес» и был ключевой фигурой в многопрофильной команде вплоть до болезни в прошлом году. 0