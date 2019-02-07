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    Тягачёв: Шипулин не выдержал психологической нагрузки

    Допинг Вокруг спорта Биатлон
    Бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв высказался о негативном отношении иностранных спортсменов к их российским коллегам из-за допинга.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    «На имидж страны влияет любое неправильное выступление со стороны руководителей и федераций зарубежных стран, в частности по биатлону, лёгкой атлетике, вольной борьбе, боксу.

    В целом негативные комментарии сказываются и на болельщиках. Именно это у нас и происходит.

    С другой стороны, мы должны понимать, что те замечания со стороны Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Ричарда Макларена, в которых говорилось о нарушениях, возникали при Виталии Мутко.

    Даже биатлонист Антон Шипулин не выдержал психологической нагрузки из-за неправильных высказываний своих коллег, в том числе и французов, норвежцев. Это тогда сыграло роль и играет до сих пор.

    Вместе с тем все необходимые действия, в том числе особое отношение к президенту МОК Томасу Баху, особенно его приглашение три месяца назад в Москву и встреча со всем руководством нашей страны, включая Владимира Путина, показывает, что мы открытые, чистые люди.

    Мы выступаем за чистый спорт. Мы боремся за то, чтобы у нас было всё в порядке», — цитирует Тягачёва News.ru. 0

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