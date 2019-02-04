«Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестой раз выиграл Супербоул

обыгралв матче за Супербоул — главный трофей в Национальной футбольной лиге (НФЛ) по американскому футболу.

Встреча проходила в Атланте на арене «Мерседес-Бэнц Стэдиум» и завершилась победой «патриотов» со счетом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Кикер «Пэтриотс» Стивен Гостковски стал самым результативным игроком матча с 7-ю очками. Он реализовал два филд-гола и один экстра-поинт. Еще 6 очков победителям принес квотербек Сони Мичел, который сделал тачдаун.

«Нью-Ингленд Пэтриотс» теперь являются шестикратными чемпионами НФЛ (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). По количеству побед они вышли на первое место, сравнявшись с «Питтсбург Стилерз».

У Билла Беличика и Тома Брэди по шесть чемпионских перстней. 0