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    «Нью-Ингленд Пэтриотс» в шестой раз выиграл Супербоул

    Американский футбол
    «Нью-Ингленд Пэтриотс» обыграл «Лос-Анджелес Рэмс» в матче за Супербоул — главный трофей в Национальной футбольной лиге (НФЛ) по американскому футболу.

    «Нью-Ингленд Пэтриотс»
    «Нью-Ингленд Пэтриотс»
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    Встреча проходила в Атланте на арене «Мерседес-Бэнц Стэдиум» и завершилась победой «патриотов» со счетом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

    Кикер «Пэтриотс» Стивен Гостковски стал самым результативным игроком матча с 7-ю очками. Он реализовал два филд-гола и один экстра-поинт. Еще 6 очков победителям принес квотербек Сони Мичел, который сделал тачдаун.

    «Нью-Ингленд Пэтриотс» теперь являются шестикратными чемпионами НФЛ (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). По количеству побед они вышли на первое место, сравнявшись с «Питтсбург Стилерз».

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