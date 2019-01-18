Норвегия выиграла эстафету в Рупольдинге, россияне — пятые

В составе норвежской команды бежали Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бе и Йоханнес Бе.
Второе место заняла сборная Германии. Тройку лучших замкнули французы.
Сборная России, которую представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, заняла пятое место. Отметим, что Малышко, выступавший на третьем этапе, бежал штрафной круг.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины
1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:09.54,3 (0+8)
2. Германия (Роман Рес, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,5 (0+6)
3. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё) — +26,2 (0+9)
4. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард) — + 26,8 (0+11)
5. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.04,8 (1+9). 0