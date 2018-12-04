ИААФ продлила отстранение ВФЛА

«Российская федерация легкой атлетики остается в прежнем статусе в ИААФ. Запрет не снят. Это решение принято советом ИААФ в Монте-Карло. Федерация не соответствовала критериям для восстановления. В будущем российские легкоатлеты будут выступать без флага и национального гимна.
ИААФ остается твердым в своем решении. в отличие от МОК и ВАДА. Пока ВФЛА не отвечает условиям, их спортсменам не разрешается соревноваться под национальным флагом. Отдельные спортсмены должны доказать, что они прошли надлежащую проверку, чтобы получить нейтральный статус», — сообщил в свое Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.
Напомним, членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась.
В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые бы могли доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. 0