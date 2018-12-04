Международная ассоциация легкоатлетических федераций () подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены.

ИААФ продлила отстранение ВФЛА iaaf.org 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Российская федерация легкой атлетики остается в прежнем статусе в ИААФ. Запрет не снят. Это решение принято советом ИААФ в Монте-Карло. Федерация не соответствовала критериям для восстановления. В будущем российские легкоатлеты будут выступать без флага и национального гимна.

ИААФ остается твердым в своем решении. в отличие от МОК и ВАДА. Пока ВФЛА не отвечает условиям, их спортсменам не разрешается соревноваться под национальным флагом. Отдельные спортсмены должны доказать, что они прошли надлежащую проверку, чтобы получить нейтральный статус», — сообщил в свое Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Напомним, членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась.

В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые бы могли доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. 0