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    • Лагно проиграла Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке финала ЧМ по шахматам
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    Лагно проиграла Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке финала ЧМ по шахматам

    Шахматы
    Россиянка Екатерина Лагно на тай-брейке финала чемпионата мира по шахматам проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

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    Ранее по итогам классических партий соперницы сыграли вничью — 2:2. Лагно не удержала преимущество, проиграв сопернице, играя белыми фигурами.

    На тай-брейке первая и вторая партии завершились вничью, а третья и четвертая остались за действующей чемпионкой мира, которая воспользовалась серьезными ошибками Лагно.

    Россиянки Лагно и Александра Костенюк, а также украинка Мария Музычук получат право сыграть в турнире претенденток на звание чемпионки мира в 2019-2020 годах. 0

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