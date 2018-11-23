Лагно проиграла Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке финала ЧМ по шахматам

Россиянкана тай-брейке финала чемпионата мира по шахматам проиграла китаянке

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Ранее по итогам классических партий соперницы сыграли вничью — 2:2. Лагно не удержала преимущество, проиграв сопернице, играя белыми фигурами.

На тай-брейке первая и вторая партии завершились вничью, а третья и четвертая остались за действующей чемпионкой мира, которая воспользовалась серьезными ошибками Лагно.

Россиянки Лагно и Александра Костенюк, а также украинка Мария Музычук получат право сыграть в турнире претенденток на звание чемпионки мира в 2019-2020 годах. 0