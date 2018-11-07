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    Сироткин: Бразилия — трасса очень старой школы

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился своими ожиданиями от Гран-при Бразилии, который пройдёт с 9 по 11 ноября на автодроме в Сан-Паулу.

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    «Бразилия — трасса очень старой школы, гонки на которой я действительно жду с нетерпением. Это старый автодром со множеством перепадов высот. На трассе есть множество торможений на спуске, а затем ускорений на подъёме, так что очень важно использовать трассу по максимуму, чтобы получить преимущество. Я с нетерпением жду этой гонки, потому что мне нравится эта трасса и её история», — цитирует Сироткина «Чемпионат».

    Сироткин занимает последнее место в личном зачете за два этапа до конца сезона. Чемпионский титул на прошлом этапе досрочно оформил британский гонщик Льюис Хэмилтон. 0

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