Сироткин: Бразилия — трасса очень старой школы

Пилотподелился своими ожиданиями от, который пройдёт с 9 по 11 ноября на автодроме в Сан-Паулу.

«Бразилия — трасса очень старой школы, гонки на которой я действительно жду с нетерпением. Это старый автодром со множеством перепадов высот. На трассе есть множество торможений на спуске, а затем ускорений на подъёме, так что очень важно использовать трассу по максимуму, чтобы получить преимущество. Я с нетерпением жду этой гонки, потому что мне нравится эта трасса и её история», — цитирует Сироткина «Чемпионат».

Сироткин занимает последнее место в личном зачете за два этапа до конца сезона. Чемпионский титул на прошлом этапе досрочно оформил британский гонщик Льюис Хэмилтон. 0