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    Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады-2023

    Екатеринбург будет претендовать на право проведения летней Универсиады в 2023 году, передает ТАСС.

    Универсиада-2023 может пройти в России
    Универсиада-2023 может пройти в России
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    «Была подана заявка на проведение летней Универсиады. Это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею (в 2023 году). У Екатеринбурга есть большие шансы провести на своей территории знаковое спортивное мероприятие», — заявил пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.

    Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году. 0

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