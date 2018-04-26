Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

, 17-летняя биатлонистка, обвинила в сексуальных домогательствах тренера Центра спортивной подготовки. 39-летний специалист пообещал помочь девушке в продвижении карьеры, если она согласится на интимные отношения.

«В сентябре на первенстве России в Саранске тренер Сергей Тутмин предлагал вступить в интимную связь. Подобные предложения поступали неоднократно. Взамен моего согласия Тутмин говорил, что в независимости от результата я остаюсь в команде ЦОВС, мне дают лучшие лыжи, удобную пристрелочную мишень, хорошую зарплату…

После Саранска Тутмин продолжал говорить непристойные вещи, просить моего согласия на его предложение. Были попытки шантажировать меня. Это повторялось в октябре, в ноябре, в январе и в марте.

Имеются аудио-запись разговора в Пересвете и Санкт-Петербурге. Прошу разобраться в данной ситуации, так как в таких условиях невозможно тренироваться», – приводит «Чемпионат» письмо Моисеевой.

Позже Моисеева сделала аудиозапись разговора с Тутминым, который продолжал приставать к биатлонистке. Затем Анна встретилась с министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. На встрече присутствовал и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

После разбирательств Сергей Тутмин уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет РФ.