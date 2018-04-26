Российские дзюдоисты завоевали три золотые медали чемпионата Европы

Российские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве.

Ислам Яшуев оказался сильнее своих конкурентов в весе 60 кг. В золотом поединке российский дзюдоист одолел болгарина Янислава Герчева. Бронзовыми призерами ЧЕ стали россиянин Беслан Мудранов и британец Эшли Маккензи.

Ирина Долгова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг. В поединке за «золото» россиянка выиграла у венгерки Евы Черновицки. Бронзовые медали завоевали Марина Черняк из Украины и Милица Николич из Сербии.

В весе до 52 кг золотую награду взяла Наталья Кузютина. В финальной схватке россиянка победила Дистрию Красники из Косово. Бронзовые медали выиграли Гефен Примо из Израиля и Эвелин Чопп из Швейцарии.

Кроме того, «бронзу» выиграла россиянка Анастасия Конкина (в/к — 57 кг). В схватке за медаль Конкина победила австрийку Сабрину Фильцмозер. еще одну «бронзу» завоевала Тельма Монтейру из Португалии. Победительницей ЧЕ в этом весе стала Нора Гякова из Косово победила немку Терезу Штоль.