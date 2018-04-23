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    CAS опубликовал мотивировочную часть решений по апелляциям Легкова и Зубкова

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    Александр Легков
    На фото:Александр Легков
    Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по апелляциям лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх и лишении медалей Олимпиады-2014.

    Сообщается, что в случае с Легковым CAS считает, что МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил со стороны спортсмена.

    Что касается мотивировочной части решения по Зубкову, то CAS объяснил, что допинг-пробы спортсмена не содержали запрещенных препаратов, но аномальный уровень соли позволил прийти к выводу, что образцы были заготовлены заранее для подмены на Олимпиаде.

    Напомним, в ноябре 2017 года МОК аннулировал результаты Легкова и Зубкова на ОИ-2014 и пожизненно отстранил их от участия в Играх. Однако CAS снял со спортсменов пожизненную дисквалификацию, но оставил в силе аннулирование результатов Зубкова в Сочи.

    Легков объявил о завершении международной карьеры

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