CAS опубликовал мотивировочную часть решений по апелляциям Легкова и Зубкова

Спортивный арбитражный суд () опубликовал мотивировочную часть решений по апелляциям лыжникаи бобслеистана решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх и лишении медалей Олимпиады-2014.

Сообщается, что в случае с Легковым CAS считает, что МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил со стороны спортсмена.

Что касается мотивировочной части решения по Зубкову, то CAS объяснил, что допинг-пробы спортсмена не содержали запрещенных препаратов, но аномальный уровень соли позволил прийти к выводу, что образцы были заготовлены заранее для подмены на Олимпиаде.

Напомним, в ноябре 2017 года МОК аннулировал результаты Легкова и Зубкова на ОИ-2014 и пожизненно отстранил их от участия в Играх. Однако CAS снял со спортсменов пожизненную дисквалификацию, но оставил в силе аннулирование результатов Зубкова в Сочи.

Легков объявил о завершении международной карьеры

