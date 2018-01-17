Алиев — второй в короткой программе на ЧЕ в Москве

Второе место, уступив более 12 баллов,занял россиянин Дмитрий Алиев. Замкнут тройку призеров Денис Васильев из Латвии.
Михаил Коляда из России стал четвертым, еще один россиянин Александр Самарин — девятый.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 19 января.
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. После короткой программы
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,82.2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33.3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11.4. Михаил Коляда (Россия) – 83,41…5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 78,566. Маттео Риццо (Италия) – 78,267. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,748. Алексей Быченко (Израиль) – 74,979. Александр Самарин (Россия) – 74,25.