Алиев — второй в короткой программе на ЧЕ в Москве

Испанецзанял первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящему в Москве.

Второе место, уступив более 12 баллов,занял россиянин Дмитрий Алиев. Замкнут тройку призеров Денис Васильев из Латвии.

Михаил Коляда из России стал четвертым, еще один россиянин Александр Самарин — девятый.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 19 января.