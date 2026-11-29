Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировку решения по спору Федерации хоккея России с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о допуске сборных России к международным соревнованиям. О результате разбирательства объявили 30 октября. Тогда CAS отменил пять июльских решений совета ИИХФ и обязал федерацию допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира.

Для Израиля ИИХФ перенесла турнир из Австралии в Сербию

ИИХФ объясняла отстранение российских команд рисками для безопасности. Однако коллегия CAS изучила материалы по каждому из пяти турниров и пришла к выводу, что федерация не представила достаточных доказательств, чтобы обосновать недопуск российских команд.

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Арбитры также выяснили из письма самой ИИХФ, что федерация даже не начинала оценивать, какие риски могут возникнуть из-за участия команд США, Израиля и Ирана в турнирах сезона-2026/27. Что вызвало у CAS резонный вопрос: почему к России применяли другой порядок и продолжали отстранение без достаточных новых доказательств?

Показательным оказался случай Израиля. В 2024-м ИИХФ разбирала каждый турнир отдельно и вместе с хозяевами искала способы обеспечить безопасность, а когда Австралия сообщила, что не сможет гарантировать её на чемпионате мира во втором дивизионе в 2025-м, федерация перенесла турнир в Сербию и сохранила место для израильской сборной.

По мнению коллегии, указанные выше различия в процедурах в совокупности с иным подходом, примененным в отношении участия израильских команд, свидетельствуют о том, что различия в обращении не являлись случайным следствием нейтральных мер по управлению рисками. Напротив, сохранение отстранения российских команд само по себе являлось одной из целей подхода, принятого ИИХФ. Мотивировочная часть решения CAS

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Ближайший турнир из решения CAS — молодёжный чемпионат мира, который стартует 26 декабря в Канаде. ИИХФ успела поставить Россию в расписание вместо Норвегии, но после отказа канадских властей впустить российских хоккеистов сохранила турнир за Канадой и вернула в расписание норвежцев. Следом должен пройти женский чемпионат мира до 18 лет в Остраве, но Чехия уже объявила, что не впустит российских хоккеисток даже с визами других стран Шенгена.

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Решение CAS также касается юниорского ЧМ в США в апреле, мужского ЧМ в Германии в мае и женского ЧМ в Канаде в ноябре. В опубликованном расписании майского чемпионата мира сборной России пока нет, а Федерация хоккея Германии выступила против её возвращения. Американская федерация считала, что сборную России до 18 лет в целом можно допустить без угрозы безопасности, и предложила дополнительные меры охраны. Однако, согласно выводу CAS, ИИХФ оставила эти предложения без внимания.

25 ноября ИИХФ объявила о планах обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии: федерация поставила под сомнение беспристрастность двух из трёх арбитров. В ФХР назвали эти доводы необоснованными и заявили, что обжалование не снимает с ИИХФ обязанности исполнять решение.