Лидер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал автором уникального рекорда лиги в XXI веке. Он установил его в игре регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен», в которой его команда уступила со счётом 2:4.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

Понадобилось всего 28 матчей

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид достиг отметки в 60 очков в сезоне‑2026/2027 — и стал первым игроком, кому это удалось. Такого показателя он добился в домашнем поединке регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен» (2:4), забросив одну из шайб своей команды. Таким образом, 29‑летний канадский нападающий установил рекорд XXI века: никто ранее не набирал 60 очков в первых 28 матчах сезона. Сейчас на его счету 15 голов и 45 результативных передач.

Последним был Марио Лемье

Макдэвид стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать 60 очков не более чем за 28 матчей регулярного чемпионата. В последний раз подобную скорострельность демонстрировали очень давно. До Макдэвида такой результат показывал Марио Лемье— в сезоне‑1995/1996. Тогда ему понадобилось всего 21 матч. Среди тех, кто также добивался этого достижения в современную эпоху, — Уэйн Гретцки (8 таких сезонов), Майк Босси, Фил Эспозито и Берни Николлз.

С отрывом лидирует в списке бомбардиров

Сейчас отрыв Макдэвида от ближайших конкурентов в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ составляет 11 очков. Ближайшие к нему игроки: россиянин Кирилл Капризов — 49 очков (19+30), Леон Драйзайтль — 48 очков (24+24) и Эван Бушар — 42 очка (12+30).

Кирилл Капризов globallookpress.com

Макдэвид дебютировал в лиге 7 октября 2015 года и проводит свой 12 сезон в составе «Эдмонтона». Всего он становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и получал «Арт Росс Трофи»: в сезонах 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2025/2026. По этому показателю он делит третье место в истории лиги с Горди Хоу и Марио Лемьё. Выше только Уэйн Гретцки — у него 10 наград.