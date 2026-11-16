Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров вошёл в число претендентов на звание лучшего новичка сезона НХЛ.

Роман Канцеров globallookpress.com

Пятый в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи»

По итогам голосования на сайте Национальной хоккейной лиги 22‑летний россиянин сейчас занимает пятую строчку с 14 баллами и одним голосом за первое место. Лидером рейтинга стал канадский вратарь «Монреаля» Джейкоб Фаулер: он набрал 68 баллов и получил 12 первых мест. Вторую строчку занял американский нападающий «Бостона» Джеймс Хэгенс (48 баллов, одно первое место), третью — форвард «Вегаса» Тревор Коннелли (32 балла), четвёртую — нападающий «Торонто» Гэвин Маккенна (28 баллов, одно первое место).

Самый результативный из новичков лиги

В этом сезоне 22‑летний Канцеров провёл 20 матчей в регулярке НХЛ и набрал 12 очков (9 голов + 3 передачи). Он лидирует среди новичков лиги по количеству заброшенных шайб. До перехода в «Чикаго» хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», с которым в 2024 году выиграл Кубок Гагарина. «Блэкхокс» выбрали его во втором раунде драфта НХЛ 2023 года под 44‑м номером.

Кто выигрывал «Колдер Трофи» в прежние годы

По итогам минувшего сезона лучшим стал защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Годом ранее награда досталась Лэйну Хатсону из «Монреаля», а в 2024 году первое место занял Коннор Бедард из «Чикаго».

Кирилл Капризов globallookpress.com

Россияне восемь раз забирали эту престижную награду. Первым в сезоне‑1989/90 стал Сергей Макаров, представлявший «Калгари Флэймз», а последним в 2020/21‑м — Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Также приз лучшему новичку доставался Павлу Буре, Сергею Самсонову, Евгению Набокову, Александру Овечкину, Евгению Малкину и Артемию Панарину.