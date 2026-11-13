Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов находится в отличной форме и в 10 матчах подряд совершает результативные действия за свою команду. В игре регулярки НХЛ против «Торонто» (5:2) 29‑летний хоккеист отметился тремя результативными передачами. Теперь у него 35 очков в 21 игре.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Как прошла игра с «Торонто»

«Миннесота Уайлд» приехала на гостевую встречу в отличном расположении духа. Драматичная выездная победа над «Монреалем» (2:1 ОТ) вернула команде уверенность, тогда как «Торонто Мэйпл Лифс», находившийся в серии неудач, выглядел лёгкой добычей.

«Кленовые листья» пытались сопротивляться, но нынешняя «Миннесота» действительно слишком хороша для таких соперников. Примечательная деталь: после этой игры тройка Мэтта Болди, Кирилла Капризова и Йонаса Эрикссона Эка уверенно выигрывала 17:0 в формате «пять на пять». Тренерский штаб «Торонто» попытался нейтрализовать лидеров оригинальным ходом — выпустил против них четвёртое звено, но этот оригинальный ход откровенно провалился.

Болди открыл счёт в конце первого периода: он воспользовался тем, что защитники хозяев неудачно вышли из своей зоны. В этом эпизоде Кирилл Капризов заработал первую результативную передачу в матче. На старте второй 20‑минутки «кленовые» чуть оживились. Остон Мэттьюс и Зак Макьюэн забросили шайбы, и «Торонто» даже вышел вперёд. Но лидерство длилось буквально пару минут: Болди оформил дубль, реализовав большинство, — ассистировал ему всё тот же Капризов. В начале третьего периода американец сделал хет‑трик и снова вывел «Миннесоту» вперёд.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Хозяева пытались взвинтить темп и увеличить количество бросков, однако реализация у «Мэйпл Лифс» хромала, а гости грамотно играли по счёту. В середине третьего периода Майкл Маккэррон увеличил преимущество («Уайлд» — 4:2), использовав передачи Блейка Коулмана и Данилы Юрова. А затем сам Юров поразил пустые ворота и подарил Капризову ассистентский хет‑трик. Итоговый счёт — 5:2.

После игры

«Ну а Капризов — это просто суперзвезда. С ним так здорово играть: он всегда отбирает шайбу, создаёт моменты. Он делает всё, поэтому мне очень повезло играть с ним в одном звене», — сказал партнёр россиянина по звену Мэтт Болди в послематчевом интервью.

Таким образом, Капризов продлил свою результативную серию до 10 встреч подряд (6 голов + 12 ассистов). Сейчас у него в активе 35 очков (17+18). В списке бомбардиров Капризова опережают только Коннор Макдэвид (49 очков) и Леон Драйзайтль (37 очков) из «Эдмонтона». Среди снайперов россиянин уступает только Драйзайтлю (18).