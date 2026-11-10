В этом году традиционный турнир Кубок Первого канала состоится с 9 по 13 декабря и впервые с 2022 года пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». В нём примут участие три сборные. Также запланированы турнир по хоккею в формате «3 на 3», мастер‑шоу и встреча легенд.

Логотип турнира globallookpress.com

К чему будет приурочен турнир

Выбор места проведения связан с празднованием 80‑летия отечественного хоккея, поэтому турнир вернулся в Москву. В декабре 1946 года на стадионе «Динамо» состоялись игры первого в истории чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Именно на этом месте на «ВТБ Арене» снова сойдутся сборные в поединках за Кубок Первого канала.

В 2026 году турнир пройдёт под девизом «Хоккей объединяет». В программу включены встречи взрослых сборных, международные детские соревнования, мастер‑шоу с участием хоккеистов, матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» и игра легенд отечественного хоккея.

Участники и формат турнира

На турнир заявились сборные России, Белоруссии и Казахстана. Каждая сборная сыграет по два матча друг с другом, а победитель определится по итогам всех встреч.

Россия-25 globallookpress.com

10 декабря пройдут соревнования в формате «3 на 3». Этот формат, при котором одновременно на льду находятся три полевых игрока, отличается повышенной динамичностью и обилием голевых моментов.

Какой будет состав сборной России

7 ноября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что комплектование состава будет проводиться с учётом развития ситуации с ИИХФ и возможного возвращения российских сборных к международным стартам. В прежние годы на турнире выступала команда «Россия 25», почти полностью собранная из молодых хоккеистов; возглавлял её Роман Ротенберг.

Календарь Кубка Первого канала по хоккею 2026 года (время московское)

9 декабря, среда

11:00 — матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех».

10 декабря, четверг

19:30 — турнир по хоккею в формате «3 на 3».

11 декабря, пятница

16:00 — Белоруссия — Казахстан.

19:00 — мастер‑шоу с участием игроков национальных сборных.

12 декабря, суббота

15:30 — Россия — Белоруссия.

13 декабря, воскресенье

15:30 — Россия — Казахстан.

18:30 — матч легенд, посвящённый 80‑летию отечественного хоккея.

С 10 по 13 декабря также пройдёт международный детский турнир. В нём выступят «Красная Машина Юниор», московское «Динамо» и команды из Белоруссии и Казахстана. Молодые хоккеисты проведут матчи в формате «3 на 3» и в классическом формате.

Заключительным мероприятием Кубка Первого канала станет матч легенд 13 декабря — он пройдёт после встречи сборных России и Казахстана.

Прямые трансляции Кубка Первого канала по хоккею‑2026 планируются в телевизионной сетке Первого канала.