В этом году традиционный турнир Кубок Первого канала состоится с 9 по 13 декабря и впервые с 2022 года пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». В нём примут участие три сборные. Также запланированы турнир по хоккею в формате «3 на 3», мастер‑шоу и встреча легенд.
К чему будет приурочен турнир
Выбор места проведения связан с празднованием 80‑летия отечественного хоккея, поэтому турнир вернулся в Москву. В декабре 1946 года на стадионе «Динамо» состоялись игры первого в истории чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Именно на этом месте на «ВТБ Арене» снова сойдутся сборные в поединках за Кубок Первого канала.
В 2026 году турнир пройдёт под девизом «Хоккей объединяет». В программу включены встречи взрослых сборных, международные детские соревнования, мастер‑шоу с участием хоккеистов, матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» и игра легенд отечественного хоккея.
Участники и формат турнира
На турнир заявились сборные России, Белоруссии и Казахстана. Каждая сборная сыграет по два матча друг с другом, а победитель определится по итогам всех встреч.
10 декабря пройдут соревнования в формате «3 на 3». Этот формат, при котором одновременно на льду находятся три полевых игрока, отличается повышенной динамичностью и обилием голевых моментов.
Какой будет состав сборной России
7 ноября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что комплектование состава будет проводиться с учётом развития ситуации с ИИХФ и возможного возвращения российских сборных к международным стартам. В прежние годы на турнире выступала команда «Россия 25», почти полностью собранная из молодых хоккеистов; возглавлял её Роман Ротенберг.
Календарь Кубка Первого канала по хоккею 2026 года (время московское)
9 декабря, среда
11:00 — матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех».
10 декабря, четверг
19:30 — турнир по хоккею в формате «3 на 3».
11 декабря, пятница
16:00 — Белоруссия — Казахстан.
19:00 — мастер‑шоу с участием игроков национальных сборных.
12 декабря, суббота
15:30 — Россия — Белоруссия.
13 декабря, воскресенье
15:30 — Россия — Казахстан.
18:30 — матч легенд, посвящённый 80‑летию отечественного хоккея.
С 10 по 13 декабря также пройдёт международный детский турнир. В нём выступят «Красная Машина Юниор», московское «Динамо» и команды из Белоруссии и Казахстана. Молодые хоккеисты проведут матчи в формате «3 на 3» и в классическом формате.
Заключительным мероприятием Кубка Первого канала станет матч легенд 13 декабря — он пройдёт после встречи сборных России и Казахстана.
Прямые трансляции Кубка Первого канала по хоккею‑2026 планируются в телевизионной сетке Первого канала.