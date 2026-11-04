«Виннипег» совершил самый поздний камбэк с отставания в четыре шайбы в истории НХЛ. В гостевом матче с «Монреалем», завершившемся в ночь на 4 ноября, команда уступала 0:4 за 2 минуты 39 секунд до конца основного времени, но выиграла 5:4 в овертайме.
Четыре шайбы за 126 секунд
«Монреаль» обеспечил себе комфортное преимущество в четыре шайбы благодаря голам Оуэна Бека, Джоша Андерсона и дублю Коула Кофилда. Счёт 4:0 сохранялся до отметки 57:21, когда Тайрел Бауэр своим первым голом в НХЛ начал исторический камбэк «Виннипега».
Ещё через 42 секунды отличился Морган Бэррон, а на 59:00 Кайл Коннор сократил отставание до минимума. На последней минуте хозяева остались в меньшинстве, и всего через 2 секунды после удаления Каррье всё тот же Коннор сравнял счёт — 4:4. Обе шайбы нападающий отправил в ворота после ассистов Марка Шайфли.
Таким образом, четыре гола уместились в 2 минуты 6 секунд — это также стало рекордом скорострельности за всю историю «Джетс». А в овертайме победу гостям принёс Дилан Самберг, отличившийся на отметке 3:30 после передачи Адама Лаури.
Превзошли достижение «Лос-Анджелеса»
Предыдущий самый поздний четырёхголевой камбэк в НХЛ принадлежал «Лос-Анджелесу». 10 ноября 2007 года «Кингз» превратили 0:4 в итоговые 5:5, начав отыгрываться за 7 минут 14 секунд до конца основного времени матча с «Далласом» — «Виннипегу» оставалось почти втрое меньше.
Эта победа завершила серию «Джетс» из девяти поражений — в предыдущем матче, к слову, команда уступила «Каролине» со счётом 0:7. У «Монреаля», напротив, прервалась серия из пяти побед — не помогли даже 42 спасения Джейкоба Фаулера.
Что будет дальше?
В ночь на 6 ноября обе команды сыграют дома в регулярном чемпионате НХЛ: «Монреаль» примет «Юту» в 03:00 МСК, а «Виннипег» встретится с «Ванкувером» в 04:00 МСК.