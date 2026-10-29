Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Не понравился первый период. Понимали, что не можем давать шансы "Автомобилисту" в контратаке, но с контратак пропустили две шайбы. Пытались выровнять игру, получилось сравнять счёт, но получили всего одно очко. Нам неплохо удалось играть в позиционной атаке, не хватило завершения, броска в концовке.

Плохой старт матча? Не думаю, что это физика. В первых сменах неплохо выглядели, потом пошли мелкие ошибки. Они приводили к тому, что мы либо отдавали шайбу сопернику, либо своими передачами и неверными действиями позволяли убегать в контратаки.

Специально ли целились в верхний ближний угол ворот Аликина? Думаю, нападающие и защитники так принимали решения. В современном хоккее вратари играют в воротах глубоко, важно бросать верхом», — приводит слова Исакова «Чемпионат».

«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 27 очков.