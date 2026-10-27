Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард отметился тремя результативными действиями в матче регулярного чемпионата против «Торонто».

Матвей Гридин globallookpress.com

Встреча состоялась в ночь на 27 октября и завершилась домашней победой «Калгари» со счетом 5:2. Гридин впервые в карьере оформил дубль в НХЛ, а также записал на свой счет результативную передачу.

В текущем сезоне российский нападающий провел 11 матчей и набрал восемь (4+4) очков.

Второй звездой дня стал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути. Третьей звездой признали чешского голкипера «Детройта» Михала Поставу.