Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» официально подписал двухлетний контракт со шведским нападающим Виктором Арвидссоном, информирует пресс-служба франшизы.

Виктор Арвидссон globallookpress.com

Среднегодовая зарплата (кэпхит) 33-летнего ветерана по новому соглашению составит 5 миллионов долларов. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард защищал цвета «Бостон Брюинз», где в 69 встречах продемонстрировал высокую результативность, набрав 54 очка (25 заброшенных шайб и 29 ассистов), а в четырех матчах плей-офф отметился двумя точными бросками.

Игровым циклом ранее швед выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз», записав на свой счет 27 баллов (15+12) в 67 играх регулярного сезона, к которым добавил еще 7 очков (2+5) в 15 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.