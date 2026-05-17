Линди Рафф, главный тренер «Баффало», подвел итоги шестого противостояния с «Монреалем», которое завершилось со счетом 8:3 во втором раунде Кубка Стэнли.

Линди Рафф globallookpress.com

«Я очень горжусь нашими ребятами. Сегодня утром мы говорили о том, что каждый должен сыграть на своем лучшем уровне. Регулярный чемпионат ничего не значит. Серия с "Бостоном" ничего не значит. И пять игр, которые мы провели до этого момента, тоже ничего не значат. Наш решающий момент — сегодняшняя игра, и мы должны сыграть в полную силу», — приводит слова Раффа пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал равным — 3-3, и седьмой матч состоится 19 мая на домашней арене «Баффало». Команда, которая одержит победу, сразится в финале Восточной конференции с «Каролиной».