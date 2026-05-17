Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало».

Игра завершилась поражением «Монреаля» со счетом 3:8. Форвард, которому 20 лет и 157 дней, отметился голом в первом периоде и уже во второй раз в плей-офф подряд пополнил счет команды.

По информации пресс-службы НХЛ, Демидов стал самым молодым игроком «Монреаля» в XXI веке, который забил гол в важном матче серии плей-офф.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Иван Демидов сыграл 13 матчей и набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).

Теперь счет в серии стал равным — 3:3. Седьмой матч состоится 19 мая в Баффало.