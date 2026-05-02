Голкипер «Тампы» Андрей Василевский поделился впечатлениями после победы над «Монреалем» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 1:0 в овертайме.

31-летний российский вратарь стал главным героем поединка, отразив все 30 бросков по своим воротам. По итогам встречи Василевский был признан первой звездой матча.

После игры Василевский отметил важность надежной игры всей команды, особенно действий в обороне.

«Я стараюсь сохранять максимальную концентрацию в каждом матче, и сегодня это было особенно важно. Защитники проделали отличную работу — блокировали броски и уверенно играли в меньшинстве. Это сыграло ключевую роль. Для зрителей матч, возможно, выглядел очень нервным, но лично я чувствовал себя спокойно. Опыт уже позволяет держать эмоции под контролем», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

Благодаря этой победе «Тампа» восстановила равенство в серии с «Монреалем» — 3-3. Судьба путевки во второй раунд решится в седьмом матче, который состоится 4 мая.