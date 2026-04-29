«Вашингтон» намерен укрепить свою оборону в ближайшее межсезонье.

Джон Карлссон

По информации инсайдера Дэвида Паньотты, руководство клуба может рассмотреть возможность подписания Джона Карлссона, который был обменян из «Кэпиталз» в «Анахайм» в ходе прошедшего регулярного чемпионата.

Летом 36-летний защитник станет неограниченно свободным агентом по завершении своего восьмилетнего контракта, который стоил 8 миллионов долларов за сезон.

За сезон 2025/26 Карлссон сыграл 71 матч и набрал 60 очков (14 голов и 46 передач).