«Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев голы записали на свой счет Энтони Манта на 22-й минуте, Ноэль Аччари на 31-й минуте и Кевин Хейз на 36-й минуте.

У «Вашингтона» дублем отметился Райан Леонард, отличившись на 26-й и 31-й минутах встречи.

Еще по шайбе забросили Алексей Протас на 21-й минуте, Том Уилсон на 28-й минуте, Илья Протас на 45-й и Александр Овечкин на 56-й минуте в пустые ворота.

После этого матча «Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Востока с 91-м очком в активе. «Питтсбург» — на 5-й позиции с 98-ю баллами.