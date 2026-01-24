Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в матче против СКА (6:0).

Алексей Исаков
Алексей Исаков globallookpress.com

«Наверное, сегодня был эмоциональный матч.  Много заряда получили от трибун.  Парни были на максимальной концентрации.

Получали и четырехминутное удаление, было много контратак от соперника.  Несмотря на большой счет, было непросто.

Шейн Принс был 13‑м игроком на матч.  В третьем периоде были разные сочетания, особенно в концовке.  Чувствовал, что эмоции зашкаливают, потому решили потасовать звенья, чтобы ребята держали игру под контролем», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 64 очками в активе.  СКА — на 8-й строчке (53).