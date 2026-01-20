«Автомобилист» на своем льду обыграл «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 12:0.

Анатолий Голышев («Автомобилист») globallookpress.com

Первый гол в матче забросил Александр Шаров на 55-й минуте встречи. Сергей Зборовский установил окончательный счет в матче за 23 секунды до финальной сирены.

Вратарь хозяев Евгений Аликин отразил 16 бросков и оформил второй «сухарь» в сезоне.

«Автомобилист» набрал 57 очков и по-прежнему занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сибирь» с 41 баллом также остается на восьмой строчке в турнирной таблице.