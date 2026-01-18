Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков подвел итог матча против «Авангарда» (2:5).

Евгений Корешков globallookpress.com

«Второй матч подряд мы играем с топовыми командами. Нужно действовать наглее на пятаке в атаке. Думаю, нам нужно улучшить игру в неравных составах.

Плей-офф? Соперников никто не выбирает. Невозможно предсказать, на кого мы попадем», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу над «Трактором» в текущем сезоне. «Трактор» идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.