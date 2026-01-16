Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик ответил на вопрос о будущем в команде российского форварда Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

«У нас на самом деле не было этого разговора. Мы немного поговорили о том, в каком состоянии находится команда, и о том, что, по его мнению, нам нужно, и что, по моему мнению, нам нужно.

Но мы не стали подробно обсуждать его будущее. Я бы сказал, что в разговорах со мной он, кажется, очень сосредоточен на краткосрочной перспективе и на том, чтобы команда попыталась попасть в плей‑офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что да, вам придется подождать, — приводит слова Патрика журналист Тарик Эль‑Башир.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету 40-летнего Овечкина 20 заброшенных шайб и 21 ассист.